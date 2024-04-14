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  4. Türkücü Ceylan Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı! Sadece bahçesi bile olay

Türkücü Ceylan Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı! Sadece bahçesi bile olay

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
14.04.2024 14:33
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İddialı pozları ve yüzündeki değişimle sık sık gündem olan Türkücü Ceylan son paylaşımıyla da çok konuşuldu. Türkücü bu kez Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı. Görenlerin ağzı açık kaldı.

Türkücü Ceylan sosyal medyayı çok sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.


Vitrin

EVİNİN MANZARASINI PAYLAŞTI

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ünlenen şarkıcı Ceylan, değişimiyle sık sık gündeme geliyor.


İddialı pozları ve değişimiyle konuşulan türkücü bu kez Instagram hesabından paylaştığı son paylaşımla gündeme geldi.

Ceylan, Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı. Evin bahçesinde bulunan kocaman havuz dikkat çekti. 

Evin manzarasına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcı paylaşımına ise "Bodrum'u özledim" notunu düştü.

Şarkıcının evinin manzarası kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

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Anahtar Kelimeler:
ceylan sosyal medya
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