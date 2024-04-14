Türkücü Ceylan Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı! Sadece bahçesi bile olay

Türkücü Ceylan sosyal medyayı çok sık kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor.
80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ünlenen şarkıcı Ceylan, değişimiyle sık sık gündeme geliyor.
İddialı pozları ve değişimiyle konuşulan türkücü bu kez Instagram hesabından paylaştığı son paylaşımla gündeme geldi.
Ceylan, Bodrum'daki evinin manzarasını paylaştı. Evin bahçesinde bulunan kocaman havuz dikkat çekti.
Evin manzarasına bir bakan bir daha baktı. Şarkıcı paylaşımına ise "Bodrum'u özledim" notunu düştü.
Şarkıcının evinin manzarası kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.