TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Bağlıkaya, Marmaris ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, bölgede faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Toplantı öncesi AA muhabirine konuşan Bağlıkaya, 27 Kasım'da Seyahat Acentaları Birliği seçimi olacağını, kongre hazırlıkları içerisinde olduklarını bu kapsamda tüm Türkiye'de seyahat acenteleri temsilcileri ile bir araya gelerek problemlerini dinlediklerini söyledi.

Son dönemde yaptıkları toplantıların yoğun katılımla geçtiğini anlatan Bağlıkaya, acente temsilcilerinin de birbiriyle konuşmayı özlediğini dile getirdi.

- Turizm sezonu uzadı

Türkiye'nin her bölgesinde turizm sezonunun uzadığını ve çok yoğun turist bulunduğunu belirten Bağlıkaya, dünyanın her yerinde de bu yoğunluğun böyle geliştiğini ifade etti.

Salgın sonrası insanların seyahat etmeyi ve tatil yapmayı özlediğini vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Dünya Turizm Örgütü raporlarına göre, dünyanın her yerinde yüzde 50'ye varan artışlar var. Bizde Türkiye olarak hem iklimimizin güzelliği hem konumumuz hem doğa güzelliklerimiz ve kültürümüzün yanı sıra tüm turizm çeşitlerine olan yatkınlığımız nedeniyle hak ettiğimiz yeri alarak devam ediyoruz. Sezon uzadı ve uzamaya da devam edecek. Kışın da geçen kışlara nazaran çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Ben 2023 yılında da 2019 rekorlarının kırılacağını, bundan sonraki dönemde de rekorlar kırarak devam edeceğimizi düşünüyorum."

Bağlıkaya, Muğla turizminin bölgede yaşanan orman yangınlarından negatif etkilenmediğini, ancak doğal güzelliklerin bozulmasının herkesin içini yaktığını dile getirdi.