YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

18.10.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileri ile bir araya geldi.

Bağlıkaya, Marmaris ilçesinde bir otelde düzenlenen programda, bölgede faaliyet gösteren seyahat acentelerinin temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Toplantı öncesi AA muhabirine konuşan Bağlıkaya, 27 Kasım'da Seyahat Acentaları Birliği seçimi olacağını, kongre hazırlıkları içerisinde olduklarını bu kapsamda tüm Türkiye'de seyahat acenteleri temsilcileri ile bir araya gelerek problemlerini dinlediklerini söyledi.

Son dönemde yaptıkları toplantıların yoğun katılımla geçtiğini anlatan Bağlıkaya, acente temsilcilerinin de birbiriyle konuşmayı özlediğini dile getirdi.

- Turizm sezonu uzadı

Türkiye'nin her bölgesinde turizm sezonunun uzadığını ve çok yoğun turist bulunduğunu belirten Bağlıkaya, dünyanın her yerinde de bu yoğunluğun böyle geliştiğini ifade etti.

Salgın sonrası insanların seyahat etmeyi ve tatil yapmayı özlediğini vurgulayan Bağlıkaya, şöyle konuştu:

"Dünya Turizm Örgütü raporlarına göre, dünyanın her yerinde yüzde 50'ye varan artışlar var. Bizde Türkiye olarak hem iklimimizin güzelliği hem konumumuz hem doğa güzelliklerimiz ve kültürümüzün yanı sıra tüm turizm çeşitlerine olan yatkınlığımız nedeniyle hak ettiğimiz yeri alarak devam ediyoruz. Sezon uzadı ve uzamaya da devam edecek. Kışın da geçen kışlara nazaran çok daha iyi geçeceğini düşünüyoruz. Ben 2023 yılında da 2019 rekorlarının kırılacağını, bundan sonraki dönemde de rekorlar kırarak devam edeceğimizi düşünüyorum."

Bağlıkaya, Muğla turizminin bölgede yaşanan orman yangınlarından negatif etkilenmediğini, ancak doğal güzelliklerin bozulmasının herkesin içini yaktığını dile getirdi.

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, Muğla'da seyahat acentelerinin temsilcileriyle buluştu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Muğla Marmaris acenta

Muğla Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:10
Öğle
12:57
İkindi
16:04
Akşam
18:34
Yatsı
19:49
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Sosyal hayatınızı değiştirme vakti geldi

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Yeni trend: 'Bal tuzağı'! ''Erkek arkadaşlarını test ediyorum''

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.