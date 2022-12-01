''Tuvalete giderken bile korkuyorum!'' Gaziantep FK'nın yıldızı Türkiye'yi terk ediyor! Nedeni arkadaşının Gaziantep'te intihar etmesi...

Gaziantep FK takımında çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep'in yıldız oyuncusu Tomas Pekhart, sadece takımdan değil, ülkeden de ayrılma kararı aldı. Psikolojik sorunlar yaşayan yıldız oyuncu sözleşmesini feshedip ülkesi Çekya'ya yerleşecek.
2017 yılında Gaziantepspor’un Çek futbolcusu Rajtoral, evinde intihar ederek tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Çek basını daha önceki yıllarda Rajtoral'a 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik' sendromu teşhisi konulduğu söylemişti.
Tomas Pekhart, milli takımdan yakın arkadaşı Rajtoral'ın intiharı sonrası 2017 yılında büyük üzüntü yaşamıştı. Bu yılın başında Gaziantep FK'ya imza atan yıldız oyuncu zor ikna edilmiş ve Türkiye'ye sırf bu yüzden gelmek istememişti. Rajtoral'ın intiharı sonrası özellikle Gaziantep'te yaşamak istemeyen Pekhart'ın psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.
Peckhart, geçtiğimiz günlerde 2017 yılında Rajtoral'ın intihar ettiği evin bulunduğu bölgeye gidip izinsiz bir şekilde inceleme yaptı. Bu olay Peckhart'ın psikolojisini iyiden iyiye bozdu.
Gaziantep'e geldiği günden beri psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Peckhart'ın sürekli bu durumu eşiyle konuştuğu aktarıldı. Eşine, tuvalete gitmeye bile korktuğunu ve buradan ayrılmak istediğini söyledi. Neredeyse her gün eşiyle bu konuları konuşan Peckhart'ın arası eşiyle de bozulunca iyice kendini dünyadan soyutladı.
Son olarak eşini de yanından kaybeden Peckhart, menajerine talimat vererek acil olarak Gaziantep FK ile sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Gaziantep yönetimi Peckhart'ın bu durumunu göz önünde bulundurarak teklifi kabul etti. (Ajansspor)