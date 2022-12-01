''Tuvalete giderken bile korkuyorum!'' Gaziantep FK'nın yıldızı Türkiye'yi terk ediyor! Nedeni arkadaşının Gaziantep'te intihar etmesi...

"TUVALETE GİTMEYE BİLE KORKUYORUM"

Gaziantep'e geldiği günden beri psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Peckhart'ın sürekli bu durumu eşiyle konuştuğu aktarıldı. Eşine, tuvalete gitmeye bile korktuğunu ve buradan ayrılmak istediğini söyledi. Neredeyse her gün eşiyle bu konuları konuşan Peckhart'ın arası eşiyle de bozulunca iyice kendini dünyadan soyutladı.