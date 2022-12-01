SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. ''Tuvalete giderken bile korkuyorum!'' Gaziantep FK'nın yıldızı Türkiye'yi terk ediyor! Nedeni arkadaşının Gaziantep'te intihar etmesi...

''Tuvalete giderken bile korkuyorum!'' Gaziantep FK'nın yıldızı Türkiye'yi terk ediyor! Nedeni arkadaşının Gaziantep'te intihar etmesi...

01.12.2022 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK'nın yıldız oyuncusu Tomas Pekhart, psikolojik sorunlarla boğuşuyor. 2017 yılında Frantisek Rajtoral'ın Gaziantep'te intihar etmesi, yakın arkadaşı Tomas Pekhart'ı etkisi altına aldı. Sırf bu yüzden Gaziantep FK'ya transfer olmak istemeyen fakat yoğun ısrarlarla imzayı atan Tomas Pekhart ilginç bir durumun içine girdi. Tuvalete gitmeye bile korktuğunu söyleyen Pekhart, Gaziantep yönetimine ülkeden ayrılmak istediğini söyledi.

Tomas Pekhart

Tomas Pekhart

ÇEK Çekya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Gazişehir Gaziantep
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Gaziantep FK takımında çok ilginç gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep'in yıldız oyuncusu Tomas Pekhart, sadece takımdan değil, ülkeden de ayrılma kararı aldı. Psikolojik sorunlar yaşayan yıldız oyuncu sözleşmesini feshedip ülkesi Çekya'ya yerleşecek.

YAKIN ARKADAŞI FRANTISEK RAJTORAL İNTİHAR ETMİŞTİ

YAKIN ARKADAŞI FRANTISEK RAJTORAL İNTİHAR ETMİŞTİ

2017 yılında Gaziantepspor’un Çek futbolcusu Rajtoral, evinde intihar ederek tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Çek basını daha önceki yıllarda Rajtoral'a 'kronik yorgunluk' ve 'tükenmişlik' sendromu teşhisi konulduğu söylemişti.

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Tomas Pekhart, milli takımdan yakın arkadaşı Rajtoral'ın intiharı sonrası 2017 yılında büyük üzüntü yaşamıştı. Bu yılın başında Gaziantep FK'ya imza atan yıldız oyuncu zor ikna edilmiş ve Türkiye'ye sırf bu yüzden gelmek istememişti. Rajtoral'ın intiharı sonrası özellikle Gaziantep'te yaşamak istemeyen Pekhart'ın psikolojisinin bozulduğu öğrenildi.

İNTİHAR ETTİĞİ EVE GİDİP İNCELEME YAPTI

İNTİHAR ETTİĞİ EVE GİDİP İNCELEME YAPTI

Peckhart, geçtiğimiz günlerde 2017 yılında Rajtoral'ın intihar ettiği evin bulunduğu bölgeye gidip izinsiz bir şekilde inceleme yaptı. Bu olay Peckhart'ın psikolojisini iyiden iyiye bozdu.

"TUVALETE GİTMEYE BİLE KORKUYORUM"

"TUVALETE GİTMEYE BİLE KORKUYORUM"

Gaziantep'e geldiği günden beri psikolojisinin bozuk olduğu öğrenilen Peckhart'ın sürekli bu durumu eşiyle konuştuğu aktarıldı. Eşine, tuvalete gitmeye bile korktuğunu ve buradan ayrılmak istediğini söyledi. Neredeyse her gün eşiyle bu konuları konuşan Peckhart'ın arası eşiyle de bozulunca iyice kendini dünyadan soyutladı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

Son olarak eşini de yanından kaybeden Peckhart, menajerine talimat vererek acil olarak Gaziantep FK ile sözleşmesinin feshedilmesini istedi. Gaziantep yönetimi Peckhart'ın bu durumunu göz önünde bulundurarak teklifi kabul etti. (Ajansspor)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
İntihar Gaziantep FK AZ atan fk

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

Geçmiş yıllara göre daha fazla kar yağacak, bu kış donduracak

''Ben Fenerbahçe'de oynamam'' dedi ve Galatasaray'a imza atmaya gidiyor

''Ben Fenerbahçe'de oynamam'' dedi ve Galatasaray'a imza atmaya gidiyor

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

FIFA'dan yeni kural! Artık her maçta penaltı!

FIFA'dan yeni kural! Artık her maçta penaltı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Regl olmaktansa ilişkisiz yaşamayı tercih etti!

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.