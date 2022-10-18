Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı kullanıma açıldı

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi tarafından Açık Veri ve Teknoloji Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı vermek ve öncü olmakla beraber, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına da destek verilmesi hedefiyle açılan portalın tanıtım toplantısı Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezinde düzenlendi.

Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Başkanı Ali Taha Koç, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Erkam Tüzgen, Açık Veri ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Eren, AWS Türkiye Kamu Sektörü Müdürü Berrin Mumcu Özselçuk ile kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı ile birçok veri setini vatandaşların kullanımına açtıklarını, bu verilerle girişimciler, akademisyenler ve araştırmacıların uygulamalar gerçekleştireceğini ve bu sayede vatandaşların belediye hizmetlerini daha hızlı ve kolay almasını sağlayacaklarını kaydetti.

Verinin çok değerli olduğunu ama katma değere ve değere dönüştürüldüğü zaman değerinin arttığını belirten Koç, "Şu ana kadar biz bu verileri depoluyorduk ama Tuzla Belediyemiz vizyoner bir projeyle bu verilerini açmaya başladı. İnşallah bunun devamı gelecek, uygulamalarla beraber vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da bilgi ve bilişim konusundaki yatırımlarını Açık Veri Portalı'nın hizmete girmesiyle taçlandırdıklarını, portalı 70 veri seti ile ilçenin hizmetine sunduklarını aktardı.

Bununla bilgiye dayalı belediyecilik hizmetini ve vatandaşlara daha iyi hizmet üretmeyi amaçladıklarını belirten Yazıcı, "Bilgiyi kurumsal yapı içerisinde tutmanın çok anlamlı olmadığını biliyoruz. Akıllı kent yönetiminde, yönetişim kısmında bilgiyi paylaşmak, vatandaşımızın, kurumların, kuruluşların, üniversitelerin uygulamalar geliştirerek daha yaşanabilir bir Tuzla, daha yaşanabilir bir şehir vadetmemiz açısından çok önemli. Vatandaşımızı yönetime katmak, kişisel verilerin korunarak vatandaşımızla birlikte paylaşarak iyi bir kent oluşturmamıza hizmet edecek Açık Veri Portalımız hayırlı olsun." diye konuştu.

İçerisinde 70 veri setinin bulunduğu "veri.tuzla.bel.tr" Açık Veri Portalı'ndan akademik araştırma yapan eğitimciler, girişimciler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar faydalanacak.

Portal, kişisel bilgileri koruyarak bilgi çağının hammaddesi olan veriyi Tuzlalı vatandaşların ortak aklının katılımına, toplumsal faydaya ve katma değere dönüştürecek.