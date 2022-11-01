Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'tan Fatih Terim hamlesi!

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, ocak ayında Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılmasından bu yana herhangi bir takım çalıştırmadı.

Hakkında birçok iddia ortaya atılan tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde ünlü dizi-film platformu Netflix'te yayımlanan belgesel ile gündeme gelirken, bu kez bambaşka bir konu ile manşetlerde.

69 yaşındaki futbol adamı için ünlü sosyal medya platformu Twitter'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.

Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı konumunda olan TESLA'nın CEO'su Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, deneyimli teknik adam için Fatih Terim etiketine Greatest Of All Time (Tüm zamanların en iyisi) kısaltması anlamına gelen GOAT emojisi koydu.

Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.