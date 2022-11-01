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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'tan Fatih Terim hamlesi!

01.11.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak ocak ayında Galatasaray'dan ayrılan ve o günden bu yana futbol dünyasından uzak olan Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde yayınlanan belgeseli ile gündeme gelirken, Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'dan da efsane isim için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Galatasaray ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim, ocak ayında Sarı-Kırmızılı ekipten ayrılmasından bu yana herhangi bir takım çalıştırmadı.

Hakkında birçok iddia ortaya atılan tecrübeli çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde ünlü dizi-film platformu Netflix'te yayımlanan belgesel ile gündeme gelirken, bu kez bambaşka bir konu ile manşetlerde.
69 yaşındaki futbol adamı için ünlü sosyal medya platformu Twitter'dan çok konuşulacak bir hamle geldi.
Geçtiğimiz günlerde dünyanın en zengin insanı konumunda olan TESLA'nın CEO'su Elon Musk'ın satın aldığı Twitter, deneyimli teknik adam için Fatih Terim etiketine Greatest Of All Time (Tüm zamanların en iyisi) kısaltması anlamına gelen GOAT emojisi koydu.
Sosyal medyada özellikle Galatasaraylı taraftar, bu tag'ın ardından birçok paylaşımda bulundu.
Öte yandan dünya futbolunda Lionel Messi, Goat lakabıyla biliniyor.
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Fatih Terim Twitter son dakika galatasaray

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