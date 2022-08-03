MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ufuk Özkan 17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

Ufuk Özkan 17 yıllık eşinden boşandı! Ayrıldığı eşi de tanıdık çıktı

03.08.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bitti. Boşanma haberinin ardından Özkan'ın eşi merak konusu oldu.

Ufuk Özkan, Geniş Aile dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle büyük beğeni toplamış ve 'Yapıştır' repliğiyle hafızalara kazınmıştı. Özkan'dan üzücü haber geldi. Ünlü oyuncunun 17 yıllık evliliği tek celsede bitti.

UFUK-1

SESSİZ SAKİN BOŞANDILAR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eren adında bir de oğulları olan çift, anlaşmalı olarak bugün evliliklerini noktaladı. İstanbul Adliyesi 8. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada çift yollarını anlaşmalı olarak ayırdı. Daha önce de fikir ayrılıkları yaşadıkları için boşanma kararı alan çift, uzun bir aradan sonra yeniden ayrılık kararı aldı ve birbirlerini yıpratmadan sessiz sakin boşandı.

Ekran görüntüsü 2022-08-03 073710

Son dönemde fazla kilolarından kurtulan ve "Ah Be Birader" filminde kamera karşısına geçen Özkan, eşiyle mutlu günlerinden çekilen fotoğraflarını da sosyal medya sayfasından kaldırmadı.

Ufuk-Özkan-eşi-Nazan-Güneş-Özkan-oynadığı-diziler

Boşanma haberinin ardından Özkan'ın eşi merak konusu oldu. Özkan'ın 2005'te nikah masasına oturduğu 17 yıllık eşi nazan Güneş Özkan Türk dansçıdır. Yaklaşık 10 yılı aşkın bir süre Anadolu Ateşi'nde başdansçı olarak görev yaptı.

Ünlülerin eşleri

Çukur'un İdris Babası ile Fazilet Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz?

Çukur'un İdris Babası ile Fazilet Hanım'ın evli olduğunu biliyor muydunuz?
Magazin haberlerinde sürekli denk geldiğimiz, ışıltılı sanat dünyasının sansasyonel ünlüleri bir yana; bir de aşk ve evlilik hayatını göz önünde yaşamaya mesafeli duran, Türk halkının sevdiği ve merak ettiği isimler var. İşte televizyon dünyasının 11 sevilen ismi ve evlilikleri... Çukur dizisinde hayat verdiği 'İdris Koçavalı (İdris Baba)' karakteriyle yıldızı parlayan Ercan Kesal ile 'Fazilet Hanım ve Kızları'nın başrolü Nazan Kesal'ın gerçek hayatta evli olduklarını biliyor muydunuz? İşte iki usta oyuncunun evlilikleri, hayatları ve merak edilenleri....

Birçok projede yer alan Ercan Kesal şu sıalar Çukur dizisinin 'İdris Baba'sı olarak kariyerine devam ediyor.

Birçok projede yer alan Ercan Kesal şu sıalar Çukur dizisinin 'İdris Baba'sı olarak kariyerine devam ediyor.
59 yaşındaki usta oyuncu ile 2005 yılında dünyaevine girdiği Nazan Kesal'ın evliliğinden Poyraz adında bir çocukları dünyaya geldi. İşte iki oyuncu hakkında diğer bilgiler...

NAZAN KESAL KİMDİR?

NAZAN KESAL KİMDİR?
Asıl adı Nazan Kırılmış olan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Salihli'de okudu. Salihli Ticaret Lisesi'nden mezun oldu. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde yüksek lisansını yaptı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.

1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı.
2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. 2015 yılında 'Delibal' adlı sinema filminde Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu, Hüseyin Avni Danyal, Nazan Kesal, Mustafa Avkıran, Laçin Ceylan, Bahtiyar Engin ile birlikte rol aldı. 2015 yılında "Analar ve Anneler" dizisinde Muazzez karakterini canlandırırken Sinem Kobal, Metin Akdüler, Hazar Ergüçlü, Okan Yalabık, Binnur Kaya, Burak Tamdoğan, Tansu Taşanlar, Ulaş Tuna Astepe ile birlikte rol aldı.

ÖDÜLLERİ

ÖDÜLLERİ
2006 - 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü (İklimler) 2011 - 30. Uluslararası İstanbul Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Saç) 2012 - 17.Sadri Alışık Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Saç) 2012 - 44.Siyad Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu (Saç) 2014 - 25. Ankara Uluslararası Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu Ödülü (Daire)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Kentte o branştaki tek doktordu! Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti

Kentte o branştaki tek doktordu! Can güvenliği olmadığı gerekçesiyle istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KPSS talimatı!

Fethiye sokaklarında Suriyeliler birbirine girdi! Haklarında karar verildi

Fethiye sokaklarında Suriyeliler birbirine girdi! Haklarında karar verildi

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görünce öldürdü! İlk sözleri bakın ne oldu... Dehşete düşüren iddialar

Eski nişanlısını kız arkadaşıyla birlikte görünce öldürdü! İlk sözleri bakın ne oldu... Dehşete düşüren iddialar

Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!

Fatih Altaylı'nın 'Nasılsın' sorusuna Caner Özyurtlu'nun yanıtı olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Cinsellik itirafı olay oldu

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

''Eski eşim, sevgilim ve 3 çocuğumla karavanda yaşıyorum!''

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.