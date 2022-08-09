YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

09.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Ukrayna'dan denize açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü "Navi Star" adlı gemi, denetimlerin ardından İrlanda'ya gitmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı 179 metrelik gemi, 7 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timince kontrol edildi.

Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin denetimlerini tamamlamasının ardından dün akşam İstanbul'dan hareket etti.

Öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı'na yaklaşan gemi, Gelibolu yönünden saat 15.20'de girişe başladı. Gemi 16.45'te Nara Burnu'ndan dönüp Çanakkale önlerine ulaştı.

"Navi Star'ın, yaklaşık 1,5 saat sonra boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi Star" Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale

Çanakkale Namaz Vakitleri 9 Ağustos Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:13
Öğle
13:25
İkindi
17:16
Akşam
20:27
Yatsı
21:59
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Hayatta kalmak için öyle bir yol seçti ki...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Uçakta öldü! Ailesi cesedini yarı yolda bırakıp...

Eşini öldürmek istedi! Mutfakta kocasını zehirlemek için...

Eşini öldürmek istedi! Mutfakta kocasını zehirlemek için...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.