Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye , Rusya , Ukrayna ve BM arasında imzalanan " Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan denize açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü "Navi-Star" adlı gemi, yapılan denetimlerin ardından İrlanda'ya gitmek üzere hareket etti.

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti

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