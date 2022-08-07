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Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti

07.08.2022 18:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan denize açıldıktan sonra İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen 33 bin ton mısır yüklü "Navi-Star" adlı gemi, yapılan denetimlerin ardından İrlanda'ya gitmek üzere hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı "Navi-Star" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Gemi, Müşterek Koordinasyon Merkezi görevlilerinin denetimlerini tamamlamasının ardından İrlanda'ya gitmek üzere hareket etti.

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti

Ukrayna'dan denize açılan mısır yüklü "Navi-Star" İrlanda'ya hareket etti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti

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