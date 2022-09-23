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Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

23.09.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

TEKİRDAĞ (AA) - Ukrayna'dan kara yoluyla Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri, Asyaport Limanı'nda konteynerlere yüklenerek gemilerle Güney Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Rusya savaşı nedeniyle konteyner taşımacılığında sorun yaşayan Ukraynalı ihracatçılar, yeni çözümler arıyor.

Bu kapsamda ihraç gıda ürünleri Moldova, Romanya ve Bulgaristan üzerinden kara yoluyla Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na getirildikten sonra, konteynerlere yüklenerek gemilerle Güney Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine ulaştırılıyor.

İhraç ürünlerin taşımacılığını yapan firmanın yetkilisi Mehmet Tapkan, AA muhabirine, Ukrayna'nın savaş nedeniyle limanlarında sorun yaşadığını ifade etti.

Ukrayna'dan bir süredir çıkaramadıkları ihraç ürünleri Türkiye üzerinden dünya pazarına ulaştırmaya başladıklarını belirten Tapkan, "Ukrayna-Rusya savaşından dolayı Ukraynalı ihracatçılar konteynerle taşımacılık yapamıyorlardı. Bu nedenle çeşitli alternatif yollara yoğunlaştılar. Bununla ilgili Polonya'da bir liman ve Köstence limanıyla görüşmeler yapıyorlardı. Biz onları Asyaport Limanı'na yönlendirdik. Artık burası da onlar için yeni bir güzergah oldu." dedi.

Tekirdağ'daki limanın konumu ve kabiliyetleri bakımından Ukraynalı ihracatçıların yeni ihraç kapısı olduğunu vurgulayan Tapkan, şunları kaydetti:

"Yükleri tırlarla Ukrayna'dan Asyaport Limanı'na getirip buradan konteynerlere aktarıyoruz. Ukrayna'nın ihracatını ülkemiz üzerinden yapmaya önem veriyoruz. Bu durum ülkeye katma değer oluşturuyor. Aynı zamanda tahıl koridoruna ikinci bir yol açmak için çabalıyoruz. Şu ana kadar 27 tır geldi. Ayda 100-150 tır gönderecek şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

Ukrayna'dan Tekirdağ'a getirilen gıda ürünleri gemiyle Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor

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