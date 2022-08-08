Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince dün Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı ve 185 metre boyundaki, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Marmara Denizi'ne açıldı.

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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