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Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

08.08.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE (AA) - Ukrayna'dan İngiltere'ye doğru yola çıkan "Rojen" adlı mısır yüklü gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve BM temsilcilerince dün Rumelihisarı açıklarında denetlenen Malta bayraklı ve 185 metre boyundaki, 13 bin ton mısır taşıyan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişinin ardından Marmara Denizi'ne açıldı.

Sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'na yaklaşan gemi, Gelibolu yönünden 11.30'da girişe başladı.

Gemi saat 13.15'de Nara Burnu'ndan dönüp Çanakkale önlerine ulaştı.

Rojen'in, yaklaşık 2 saat sonra boğaz geçişini tamamlayarak Ege Denizi'ne açılması bekleniyor.

Geminin İngiltere'deki Tees Limanı'na varması planlanıyor.

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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