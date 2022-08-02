Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin gece yarısı İstanbul'a demirlemesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.​​​​​​​

Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde, dün sabah saatlerinde Ukrayna'dan yola çıkan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

MKM Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, yaptığı konuşmada Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin 27 Temmuz'da açılışının yapıldığını hatırlatarak, küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri ürünlerin Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamanın hedeflendiğini söyledi.

Altunbulak, MKM'nin görev ve sorumlulukları hakkında şu bilgileri verdi:

"Girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak, bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturmak ve uygulamak, Türkiye'de belirlenecek bir limanda Ukrayna'ya giden ve gelen gemilerin denetimini yaptırmak, uydu, internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip etmek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak icra etmek görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir."

- "Görevimizin sorumluluğu büyük"

Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan geminin faaliyetinin, planlama safhasından itibaren MKM tarafından planlandığını ve takip edildiğini anlatan Tuğamiral Altunbulak, şunları kaydetti:

"Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Daha önceden gelmesini beklediğimiz ve takip ettiğimiz RAZONI isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında RAZONI isimli gemiye, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğunun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle Merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."