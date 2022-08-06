Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü "Navi-Star" gemisindeki denetleme tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Rusya, Ukrayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, İrlanda'ya gitmek üzere Ukrayna'dan hareket eden ve bugün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişine demirleyen "Navi-Star" gemisindeki incelemelerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" kapsamında Odessa Limanı'ndan İrlanda'ya doğru yola çıkan Panama bayraklı, 33 bin ton mısır yüklü "Navi-Star" adlı gemi, İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde müşterek denetleme timi tarafından denetlendi.

Geminin seyrini ve takibini yapan merkezde görevli temsilciler tarafından, anlaşma kapsamında mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusundaki denetim yaklaşık 3 saat sürdü. Denetimin ardından gemiden ayrılan temsilciler, Rumeli Hisarı Limanı'na hareket etti.

Denetlenen gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek İrlanda'ya gidecek.