Ukraynalı çocuklar, Antalya'da hayvanat bahçesini gezdi

Savaş nedeniyle Ukrayna'daki yetimhanelerden Türkiye'ye getirilen çocuklar, psikolojik destek çalışmaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki çeşitli otellere yerleştirilen Ukraynalı çocuklar, çeşitli aktivitelerle günlerini geçiriyor.

Çocuklara moral sağlamak ve savaşın izlerini bir nebze de olsa unutturmak amacıyla Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'na gezi düzenlendi.

Parkı gezen çocuklar, özellikle papağan, keçi, flamingo, zebra ve kangurulara büyük ilgi gösterdi. Çocuklar, veterinerler gözetiminde kafeslerinden çıkarılan tavşanları da severek hayvanlara dokunmanın ve onları sevmenin mutluluğunu yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Aygül Arsun, Ukraynalı çocukları misafir etmekten mutlu olduklarını belirtti.

Çocukların keyifli vakit geçirmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Arsun, "Savaştan en çok etkilenen kesim çocuklar oluyor. Onların biraz yüzlerinin gülmesi ve savaşın stresinden, üzüntüsünden uzaklaşmalarını istedik." ifadesini kullandı.