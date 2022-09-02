Ukraynalı kadın Adana'da Müslüman oldu

Ukrayna vatandaşı Hanna Standık, Adana'da Müslüman olarak Alya Ceylin adını aldı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müslüman olmak için başvuruda bulunan Hanna Standık, müftülükte düzenlenen ihtida töreninde kelimeişehadet getirdi.

Müslüman olan Ukraynalı kadın, Alya Ceylin ismini aldı.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı da Ukraynalı kadına İslam ve Hazreti Muhammed'le ilgili bilgi verdi.

Taşcı, Ukraynalı kadının Müslüman olmasından duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu anlatarak, "Hanım kardeşimiz bugün kendi hür iradesiyle müftülüğümüze başvurdu. Biz de gerekli işlemleri yaptık. Bugün şahitler huzurunda kelimeişehadet getirerek Müslüman oldu. İslam'ı seçerek Müslüman olan Alya Ceylin kardeşimizi tebrik ediyorum. Kardeşimizin güzel dinimizi daha çok seveceğine ve severek yaşayacağına, onunla huzur bulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Müslüman olan Ukraynalı kadın da İslam'ı araştırıp öğrendiğini ve hiçbir baskı altında olmadan Müslümanlığı seçtiğini belirterek, "Müslüman olunca kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. Kelimeişehadet getirdiğimde hissettiğim duygu selini ve mutluluğu anlatamam, içimdeki sevinç ile gözyaşlarımı tutamadım. Uzun zaman önce Müslüman olmaya karar vermiştim. İslam dinini araştırdım. İslam dininin bütün güzelliğini gördüm. Müslüman olduğum için çok mutluyum." açıklamasında bulundu.

Müftü Taşçı, Alya Ceylin'e "İhtida Belgesi" ve Kur'an-ı Kerim meali ile çeşitli kitaplar hediye etti.​​​​​​​