Ülke puanı sıralamasında yine ilerledik! İlk 10 iddiamız gümbür gümbür devam ediyor...

Avrupa'da ülke puanı yükünü Fenerbahçe ve Başakşehir çekmeye devam ediyor. Dün gece oynanan maçlardan puan anlamında 1 galibiyet 1 beraberlik çıkarak temsilcilerimiz Hırvatistan'ı geride bırakarak 1 basamak daha yükseldi.

HER HAFTA İLERLİYORUZ

Geçtiğimiz hafta da aldığımız galibiyetlerle 20. sıradan 19. sıraya yükselen Türkiye, bu haftada 1 basamak daha ilerleyerek emin adımlarla ilerleyişini sürdürdü. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet sayesinde Hırvatistan'ı geçen Türkiye, ilk 10 hedefini sürdürüyor.

İŞTE O SIRALAMA...

11 | Sırbistan: 30.375

12 | Norveç: 28.250

13 | Çekya: 27.550

14 | İsviçre: 27.425

15 | Ukrayna: 26.900

16 | Rusya: 26.215

17 | Danimarka: 25.825

18 | Türkiye: 25.700

19 | Hırvatistan: 25.150

20 | Yunanistan: 24.725