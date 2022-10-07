Ülke puanı sıralamasında yine ilerledik! İlk 10 iddiamız gümbür gümbür devam ediyor...

Avrupa'da ülke puanı yükünü Fenerbahçe ve Başakşehir çekmeye devam ediyor. Dün gece oynanan maçlardan puan anlamında 1 galibiyet 1 beraberlik çıkarak temsilcilerimiz Hırvatistan'ı geride bırakarak 1 basamak daha yükseldi.
Geçtiğimiz hafta da aldığımız galibiyetlerle 20. sıradan 19. sıraya yükselen Türkiye, bu haftada 1 basamak daha ilerleyerek emin adımlarla ilerleyişini sürdürdü. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet sayesinde Hırvatistan'ı geçen Türkiye, ilk 10 hedefini sürdürüyor.
11 | Sırbistan: 30.375
12 | Norveç: 28.250
13 | Çekya: 27.550
14 | İsviçre: 27.425
15 | Ukrayna: 26.900
16 | Rusya: 26.215
17 | Danimarka: 25.825
18 | Türkiye: 25.700
19 | Hırvatistan: 25.150
20 | Yunanistan: 24.725
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