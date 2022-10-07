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Ülke puanı sıralamasında yine ilerledik! İlk 10 iddiamız gümbür gümbür devam ediyor...

07.10.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da haftayı 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapatan Türkiye, 18. sıraya yükselmeyi başardı. Hırvatistan'ı geçerek 18. sıraya yükselen Türkiye, emin adımlarla ilk 10'a doğru ilerliyor.

Avrupa'da ülke puanı yükünü Fenerbahçe ve Başakşehir çekmeye devam ediyor. Dün gece oynanan maçlardan puan anlamında 1 galibiyet 1 beraberlik çıkarak temsilcilerimiz Hırvatistan'ı geride bırakarak 1 basamak daha yükseldi.

HER HAFTA İLERLİYORUZ

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Geçtiğimiz hafta da aldığımız galibiyetlerle 20. sıradan 19. sıraya yükselen Türkiye, bu haftada 1 basamak daha ilerleyerek emin adımlarla ilerleyişini sürdürdü. Fenerbahçe'nin aldığı galibiyet sayesinde Hırvatistan'ı geçen Türkiye, ilk 10 hedefini sürdürüyor.

İŞTE O SIRALAMA...

11 | Sırbistan: 30.375
12 | Norveç: 28.250
13 | Çekya: 27.550
14 | İsviçre: 27.425
15 | Ukrayna: 26.900
16 | Rusya: 26.215
17 | Danimarka: 25.825
18 | Türkiye: 25.700
19 | Hırvatistan: 25.150
20 | Yunanistan: 24.725

FENERBAHÇE - AEK MAÇINDAN KARELER

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