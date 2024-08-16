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Ülke puanında çok kötü haber! Yerimizi kaptırdık, eğer bir sıra daha gerilersek...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.08.2024 19:15
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Avrupa'daki temsilcilerimizden şu ana kadar sahne alanlar arasında yalnızca Başakşehir tur atlamayı başarırken, Fenerbahçe ile Trabzonspor rakiplerine mağlup olarak elendiler... Gelen bu haberler sonrası gözler ülke puanına çevrilirken orada da durumlar pek iyi değil.

Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ne katılma şansını 3. ön eleme turunda kaybetmesinin ardından, UEFA Avrupa Ligi eleme turunda da Trabzonspor rakibine mağlup olarak Avrupa Ligi'ne veda etti. UEFA Konferans Ligi eleme turunda ise Rams Başakşehir rakibini mağlup ederek yoluna devam etti.

YENİ SEZONDA GERİLEDİK

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Avrupa arenasında maçlar sonrasında oluşan ülke puanı tablosu belli oldu. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta tamamlayan Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriye gitti. Çek Cumhuriyeti takımları aldıkları sonuçlarla beraber ülke puanına 2.800 puanlık katkı yaptı.

BAŞAKŞEHİR'DEN ÜLKE PUANINA KATKI

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UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ikinci maçında evinde Gürcistan ekibi Iberia'yı 2-0 yenen temsilcimiz Rams Başakşehir, ülke puanına 0.200 katkıda bulundu. İlk maçı da 1-0 kazanan temsilicimiz adını böylelikle play-off etabına yazdırmayı başardı.

Trabzonspor, Rapid Wien karşısında sahadan mağlup ayrıldığı için ülke puanına katkıda bulunamadı. Bordo-mavili ekip, Avrupa'da yoluna Konferans Ligi play-off turu ile devam edecek.

TÜRKİYE YERİNİ KAPTIRDI

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Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında topladığı 35.300 puanla 10. sıraya geriledi. Yaşanan kayıplar sonrası Çek Cumhuriyeti ise 9. sıraya yükseldi.

İLK 10'DA BİTİRENLER...

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Ülke puanı sıralamasında ilk 10'da yer alan ülkeler, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak takım gönderebiliyor. Şu an 10. sırada bulunan Türkiye sezonu 1 sıra daha geride bitirirse direkt katılım şansınız kaybedecek.

İŞTE GÜNCEL SIRALAMA

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1- İngiltere | 89.160

2- İtalya | 79.160

3- İspanya | 73.989

4- Almanya | 71.660

5- Fransa | 57.950

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