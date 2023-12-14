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Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

14.12.2023 18:04 | Son Güncelleme:
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Çorum’daki tarihi Ulu Camii’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.250 yıllık motif ve kalem işi bezemelerin gün yüzüne çıktığı Selçuklu mimarisi Ulu Cami’nin Ramazan ayında ibadete açılması hedefleniyor.

Çorum’daki tarihi Ulu Camii’nin restorasyon çalışmaları devam ediyor.
250 yıllık motif ve kalem işi bezemelerin gün yüzüne çıktığı Selçuklu mimarisi Ulu Cami’nin Ramazan ayında ibadete açılması hedefleniyor. Murad-i Rabi Ulu Camii’nde yaklaşık 1 yıldır devam eden restorasyon çalışmalarında artık sona gelindi. Tarihi camide 250 yıl önce yapıldığı tahmin edilen motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden gün yüzüne çıktı.
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulu Cami’deki restorasyon çalışmalarında incelemede bulunarak çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmaların son aşamaya geldiğini dile getiren Başkan Aşgın, “Camimizin aslına uygun tüm güzellikleri yeniden ortaya çıkmış durumda. Titizlikle sürdürülen restorasyon çalışmaları Ramazan ayına kadar tamamlanacak ve teravih namazında tarihi camimizde yeniden omuz omuza saf tutacağız inşallah" dedi.
Selçuklu Sultanı III. Alâeddin döneminde 13. yüzyılın sonlarında yaptırılan Murad-i Rabi Ulu Cami’de ilk defa bu kadar kapsamlı bir restorasyon çalışması yapıldığı bildirildi. Bu kapsamda 250 yıl geçmişi olan kalem işi motifleri, restorasyon uzmanları tarafından günümüze taşındı. Tavandan tabana kadar sürdürülen restorasyon çalışmalarının ardından şimdide caminin elektrik ve ısıtma sistemi yenilenerek ibadete hazır hale gelecek.

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak

Ulu Cami, ramazan ayında ibadete açılacak
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