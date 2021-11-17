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Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

17.11.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Valilik önünde düzenlenen törende, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkan Yardımcısı Sami Güzel ve 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Vali Toraman ve beraberindekiler Atatürk'ün kente gelişinde Elazığ Öğretmenevinde konakladığı odayı gezdi.

Vali Toraman, şeref defterini imzaladı.

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

Ulu Önder Atatürk'ün Elazığ'a gelişinin 84. yıl dönümü törenle kutlandı

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