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Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

11.08.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da, Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Uludağ'ın İnkaya mevkisinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.

Durumun fark edilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce ekipler sevk edildi.

Alevlere helikopterle havadan, ilk müdahale aracı, arazöz ve 25 personelle karadan müdahalede bulunuldu.

Yangın, 1 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı.

Ekipler bölgede soğutma çalışmasına devam ediyor.

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Anahtar Kelimeler:
yangın alev

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