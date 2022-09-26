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"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

26.09.2022 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

MARDİN (AA) - Mardin'de bu yıl beşincisi düzenlenen "Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Valilik ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Masal şehir Mardin" konulu yarışma kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 265 profesyonel ile amatör fotoğrafçı, 4 gün boyunca kent merkezi ve ilçelerinde tarihi mekanları, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını ve yaşayan ustaları fotoğraf karelerine yansıttı.

Tarihi Kasımiye Medresesi'nde düzenlenen ödül töreninde, 1080 fotoğrafın değerlendirildiği yarışma sonucunda Bilal Eskioğlu birinci, Mustafa Kocakoç ikinci, Yılmaz Topçu ise üçüncü oldu, Mardin Valiliği özel ödülünü Mehmet Sümer, Mardin Büyükşehir Belediyesi özel ödülünü de İsmail Daşgeldi aldı.

Ödül töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Türkiye'nin farkı illerinden fotoğraf sevdalılarını kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Medeniyetlerin kesim noktası Mardin'in tanıtımı ve bilinirliğinin daha da artırılması için valilik ve belediye olarak çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Demirtaş,"Kent turizminin gelişimi için farklı türden pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dünyanın önemli medeniyet duraklarından biri olan Mardin'i turizmde hak ettiği noktalara kentimizin tüm paydaşlarıyla birlikte mutlaka taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Jüri üyesi, foto muhabiri ve belgesel yapımcısı gazeteci Coşkun Aral da fotoğrafları seçerken zorlandıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödül ve plaketleri verildi.

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

"Ulusal Mardin Fotosafari" yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi

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