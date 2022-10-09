YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

09.10.2022 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin son gününde, şarkıcı Manuş Baba konser verdi.

Festival kapsamında şarkıcı Manuş Baba'nın Merkez Parkı'nda verdiği konsere çok sayıda kişi katıldı.

En sevilen parçalarını seslendiren Manuş Baba'ya müzikseverler de eşlik etti.

Konser sonunda Manuş Baba'nın performansı Adanalı müzikseverler tarafından alkışlandı.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Manuş Baba konseriyle sona erdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana Manuş Baba konser

Adana Namaz Vakitleri 10 Ekim Pazartesi

İmsak
05:14
Sabah
06:34
Öğle
12:31
İkindi
15:45
Akşam
18:19
Yatsı
19:33

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Ekim Pazartesi

Huzur Eczanesi
Seyhan
Abidinpaşa Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Çağdaş Eczanesi
Seyhan
Gökçe Eczanesi
Seyhan
Arı Eczanesi
Seyhan
Duygum Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Kanser olmak istemiyorsanız bunları asla yememelisiniz

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Kocasının sevgilisi olduğunu düşündü! Öyle bir şey yaptı ki...

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Hamam böceklerini yok ediyor: Kokusunu alır almaz kaçıyorlar

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.