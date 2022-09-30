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Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

30.09.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Süleyman Elban: - "Önümüzdeki hafta 3 gün boyunca hem ülkemizin dört bir yanından hem de dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirleri ağırlayacağız"

Adana Valiliğince 7-9 Ekim'de düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı.

Vali Süleyman Elban, kentte bir otelde düzenlenen toplantıda, festivalde kentin tüm lezzetlerinin yer alacağını söyledi.

"Damak çatlatan" bir festival olacağını belirten Elban, "Kebabından her türlü yemeğine, sokak lezzetinden tatlısına, birçok içecek çeşidine kadar yöresel ürünlerin bulunduğu özel bir festival. Bu festival, festival yapma kültürüne, yeteneğine, ev sahipliğine ve olgunluğuna sahip insanların yaşadığı Adana'da yapılıyor. Önümüzdeki hafta 3 gün boyunca hem ülkemizin dört bir yanından hem de dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirleri ağırlayacağız." diye konuştu.

Vali Elban, festivalin coşkuyla, güzel hatıralar ve damaklarda güzel lezzetler bırakarak sonuçlanmasını temenni ettiklerini belirtti.

Festivale bu yıl da yeni içerikler ilave edildiğini dile getiren Elban, şöyle konuştu:

"Tek bir derdimiz var, güzel insanımıza, şehrimize yakışan, önceki yıllarda olduğu gibi güzel bir festival yapabilmek. Festivalimizde her yıl, önceki festivallerin içeriğinin üzerine yeni içerikleri katmak. Tıpkı Adana mutfağı gibi daha zengin kılmak için çaba sarf ediyoruz. Bu yıl yeni içerikler ilave edildi. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda da yeni yeni içeriklerle festivalin zenginliği ve coşkusu daha da artacak diye düşünüyorum."

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nusret Saçlı da başta Vali Elban olmak üzere Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplantıda, tescilli kebaptan şırdana, mumbardan içli köfteye ve şalgama kadar festivalde sunulacak çok sayıda yöresel lezzetin tanıtımı yapıldı.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

- Vali Süleyman Elban: - "Önümüzdeki hafta 3 gün boyunca hem ülkemizin dört bir yanından hem de dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirleri ağırlayacağız"

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde sunulacak yöresel lezzetler tanıtıldı

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Anahtar Kelimeler:
Adana festival lezzet yemek

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