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Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

09.10.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Adana Valisi Süleyman Elban, bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin ziyaretçi sayısının 500 bini geçtiğini belirtti.

Valiliğin ev sahipliğinde Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta düzenlenen festival, son gününde de ilgi gördü.

Katılımcılar, kebap, ciğer, şırdan, şalgam ve bici bicinin de aralarında olduğu yöresel lezzetleri tatmak için stantlarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Festival alanını ziyaret eden Vali Elban da işletmeciler ve ziyaretçilerle sohbet etti.

Elban, gazetecilere, organizasyonun eğlenceli ve keyifli geçtiğini söyledi.

Festivale ilginin yoğun olduğunu vurgulayan Elban, şöyle konuştu:

"Festival ziyaretçi sayısında an itibarıyla 500 bini geçmiş durumdayız. Akşama kadar 600 bin kişi bandına geliriz diye düşünüyorum. Hem gelen misafirlerimiz hem de Adana'daki vatandaşlarımız hep keyif aldılar. Büyük bir olgunluk, neşe, huzur içerisinde, arzu ettiğimiz gibi güzel damak tatlarıyla buradan ayrılıyorlar. Hem etkinlik alanında hem şehrin dört bir yanında inanılmaz derecede ziyaretçimiz var. Dolayısıyla esnafımız, bu talepleri karşılamakta gerçekten zorlanıyor."

Vali Elban, katılımcıların sadece Adana'yı değil çevre illeri de ziyaret ettiğini, festivalin kentin yanı sıra bölgenin de ekonomisine katkı sunduğunu dile getirdi.

Organizasyonun, kentin misafirperverliğinin görülmesini sağladığını ifade eden Elban, "Aslında Adana'da lezzet festivali 365 gün devam ediyor ama festival kapsamındaki bu 3 gün doruğa ulaşıyor." dedi.

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçi sayısı 500 bini aştı

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