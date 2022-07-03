YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

03.07.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 34'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı.

Reşat Oyal Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen yarışmaya Bursalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sahneye ilk çıkan Karagöz Halk Dansları Topluluğu ve Mehteran takımının performansı sanatseverlerden alkış topladı.

Gecede, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çekya, Gürcistan, Hindistan, Karadağ, Kazakistan, KKTC, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Meksika, Moldova, Özbekistan, Polonya'dan halk dansları ekipleri kısa süreli tanıtım gösterisi sundu.

Bu yıl 19 ülkenin yarışacağı etkinlikte 600 yabancı dansçı yer alacak. 22 yerli topluluğun da katılacağı halk dansları yarışmasında 1200’e yakın dansçı hem kültürlerini hem de hünerlerini sergileyecek.

Etkinlikte 5 gün boyunca 17 ilçede 20 ayrı noktada gösterilerini sergileyecek ekipler, yarışma heyecanı ve renkli kültürlerini Bursa'nın tüm sokaklarına yayacak.

Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, 7 Temmuz Perşembe günü sona erecek.

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

"Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması" başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bursa Namaz Vakitleri 3 Temmuz Pazar

İmsak
03:36
Sabah
05:32
Öğle
13:13
İkindi
17:11
Akşam
20:44
Yatsı
22:31

Bursa Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Pazar

Büyükorhan Eczanesi
Buyukorhan
Özlem Eczanesi
Gemlik
Yasemin Eczanesi
Gemlik
Selçuk Eczanesi
Gursu
Ulaş Eczanesi
Harmancik
Alanyurt Eczanesi
Inegol
Ahu Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Çıplaklığı pahalıya patladı! Penisini ve testislerini ...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Emzirme pozuyla gündem oldu! “Küçük böceğimi besliyorum”

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.