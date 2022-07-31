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Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

31.07.2022 19:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen 4. Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali tamamlandı.

Bafra Belediyesi organizasyonunda 5 gün süren festivalde çadırlarıyla kamp yapan doğa sporcuları ve vatandaşlar, çeşitli aktivitelere katıldı.

Türkiye'deki havacılık kulüplerinden 85, yurt dışından 15 paraşütçü olmak üzere 100 sporcu, Kapıkaya Tepesi'nden tandem (ikili) ve single (tekil) atlayış gerçekleştirdi.

Festivalde Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Yelkenkanat Milli Takımı seçmeleri de yapıldı.

Vatandaşlar, Altınkaya Barajı'nın doğal güzelliğine karşı yapılan atlayışları Kapıkaya Seyir Terası'ndan ilgiyle izledi.

Festivalde yamaç paraşütü, trekking, fotomaraton, dağcılık faaliyetleri, kano, izcilik aktiviteleri, bambu sal ile gezi, jetboat, tekne gezileri, ATV safari, traktör safari, tırtıl safari, kuş cenneti ve bölge gezileri gibi aktiviteler düzenlendi.

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

Uluslararası Kapıkaya Doğa Sporları Festivali sona erdi

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