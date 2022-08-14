Uluslararası MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları başladı

Etkinlikler kapsamında ayrıca, 25 Ağustos'tan itibaren de EXPO Fuarı ziyarete açık olacak.

Bu arada Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde MTB Cup Maraton Serisi Bisiklet Yarışları'yla devam eden "Bisiklet Fest", 28 Ağustos'a kadar sürecek.

- Sakarya'daki yarışlara katılan 9 ülkeden katılan 28 sporcu, 110 kilometrelik parkuru geçecek

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