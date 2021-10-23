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Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor

23.10.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazalara anında müdahale eden ekipler, kayalık alanlara acil iniş yapan ya da yaralanan pilotların tahliyesini gerçekleştiriyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde yaşanan kazalara jandarma ekipleri anında müdahale ediyor.

İlçede 20 Ekim'de başlayan festivale yaklaşık 40 ülkeden 1500 yamaç paraşütü pilotu ile akrobasi pilotları katılıyor.

Yamaç paraşütü uçuşları ve gösteriler sırasında yaşanabilecek kazalar için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile skorsky tipi helikopter hazır bekletiliyor.

Ölüdeniz'deki time destek için Jandarma Genel Komutanlığı JÖAK Tugay Komutanlığına bağlı bir JAK timi daha görevlendirildi.

Pilotların iniş alanında yaşayabileceği kazalar için de jandarma asayiş, trafik ve motorlu ekipler bölgede tedbir aldı.

Kazalara anında müdahale eden ekipler, kayalık alanlara acil iniş yapan ya da yaralanan pilotların tahliyesini gerçekleştiriyor.

Festival yarın sona erecek.

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor

- Kazalara anında müdahale eden ekipler, kayalık alanlara acil iniş yapan ya da yaralanan pilotların tahliyesini gerçekleştiriyor

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor

Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde jandarma denetimlerini sürdürüyor
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