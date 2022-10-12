Uluslararası Trakya Caz Festivali, Şallıel kardeşlerin konseri ile devam etti

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali kapsamında saksafon sanatçıları Anıl ve Batuhan Şallıel kardeşler konser verdi.

Edirne Büyük Sinagogu'ndaki konserde Anıl ve Batuhan Şallıel kardeşler müzikal projeleri "Şallıel Bros" olarak sahne aldı.

Şallıel kardeşlere müzisyenler Tolga Erzurumlu, Guy Bernfeld ve Ekin Cengizkan eşlik etti.

Anıl Şallıel, konserde yaptığı konuşmada, caz festivallerine Türkiye'de çok fazla yer verilmeye başlandığını söyledi.

Trakya Caz Festivali'nin ilkinin düzenlendiğini anımsatan Şallıel, "Sevgili Serkan Çağrı'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Müziğe değer verildiğini görüyoruz ve anlıyoruz. Şallıel Bros olarak karşınızdayız." dedi.

Batuhan Şallıel de Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin devamının gelmesi için desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Sizler olmadan müziğimiz hiçbir şey ifade etmiyor. O yüzden caz müziğine destek verdiğiniz için teşekkür ederim." diye konuştu.

Konseri TRAKSEV Başkanı ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve müzikseverler dinledi.

Festivalin son günü yarın caz piyanisti Kerem Görsev, kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferid Odman ile Kerem Görsev Trio olarak sanatseverlerle bir araya gelecek.