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Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

06.10.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

EDİRNE (AA) - Trakya Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (TRAKSEV) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Meriç Nehri kenarındaki Protokol Evi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, kentte bir caz festivalinin düzenlenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kendisi gibi birçok kişinin de "Neden Edirne'de caz festivali düzenlenmediği" sorusunu sorduğunu belirten Gürkan, "Hepimizin bir şekilde, doğduğu, büyüdüğü topraklar olan Balkan topraklarında dünyanın en yetenekli caz sanatçıları var. Bugün hangi ülkeye giderseniz gidin Balkanlar'da mutlaka bir caz etkinliği görürsünüz. Bu Edirne'de çok uzun yıllardır içimizde ukde kalmış bir alandı. Bu yıl sevgili Serkan Çağrı'yla beraber Trakya Caz Günleri de başlıyor." diye konuştu.

Gürkan, festivali sürdürmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Etkinliği organize eden TRAKSEV Başkanı ve klarnet virtüözü Çağrı'nın, Türkiye'nin ve Edirne'nin adını uluslararası sanat camiasında başarılı şekilde duyurduğunu ifade eden Gürkan, "Serkan'ın sanatı tartışılmaz, sanatçılığı tartışılmaz ama sanatının dışında en az onun kadar kıymetli bir yönü de doğduğu, büyüdüğü şehri, toprakları unutmamış olması. Yani vefa duygusunun da en az sanatçılığı kadar ön planda olması ki bu bence en az sanatçılık kadar kıymetli bir duygu." dedi.

TRAKSEV Başkanı Çağrı da Edirne'de caz festivali düzenleyecek olmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

Birçok sanatsal faaliyetin gerçekleştiği, dünyanın önemli müzisyenlerinin yetiştiği bölgeye caz müziğinin gelmesinin kaçınılmaz olduğunu anlatan Çağrı, şöyle konuştu:

"Caz festivalinin bu bölgenin yöresel bütün yeteneklerini aslında başka bir alana taşıyacağını söyleyebilirim. Buradaki müzisyenler zaten doğaçlama bir cazın içindeler. Kendi yaşamlarındaki bütün halleri cazın bence o özgür ruhunu yansıtıyor. Bugünden itibaren caz festivali Türkiye'de, Trakya'da bir marka haline dönüşecek ve dünyanın en iyi müzisyenleri, caz müzisyenleri hem şehri tanıyacaklar hem de bu şehirde o güzel caz namelerini estirecekler. İnsanımızın pek de yabancı olmadığı müzik kulağına bir yenilik daha katmış olacağız."

- Festival programı

İlki gerçekleşecek Uluslararası Trakya Caz Festivali, 11-13 Ekim tarihlerinde Edirne Büyük Sinagog’da caz sanatçılarını ağırlayacak.

Festivalin açılış günü Tuluğ Tırpan ve klarnet virtüözü Serkan Çağrı bir araya gelecek. Ardından Mehmet Akatay ve Guy Bernfeld'in birlikte yer aldığı Thrace Quartet müzikseverlerle buluşacak.

Etkinliğin ikinci gününde Anıl ve Batu Şallıel’in müzikal projesi Şallıel Bros festival sahnesine çıkacak.

Kapanış gününde ise caz piyanisti Kerem Görsev’e eşlik eden kontrbasta Volkan Hürsever ve davulda Ferid Odman, Kerem Görsev Trio olarak sanatseverlerle bir araya gelecek.

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

Uluslararası Trakya Caz Festivali'nin ilki 11-13 Ekim'de yapılacak

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