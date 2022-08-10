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Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

10.08.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de freni arızalanan kamyon, park halindeki dört araca çarptı.

Salih Sakin kullandığı 42 S 0488 plakalı kamyonu, Dolmabahçe Caddesi'nde park ederek araçtan indi.

Sürücüsünün inmesinden sonra iddiaya göre freni arızalanan kamyon hareket ederek, park halindeki üç araca çarptıktan sonra bir otomobili de sürükleyerek ilerledi.

Kamyon önüne aldığı araçla kaldırımdaki yol tabelası ve bir ağacı ezerek apartmana çarpmak üzereyken durdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle civarda bulunan doğalgaz hatları da zarar gördü.

Polis caddeyi trafiğe kapatırken, İGDAŞ ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından kamyon yoldan kaldırılarak cadde tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya karışan kamyon ve diğer 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

Ümraniye'de freni arızalanan kamyon park halindeki dört araca çarptı

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