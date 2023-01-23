Ümraniyespor Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen'den Jesus'a olay sözler! "Forma vermek istemiyor"

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın yankıları devam ederken, TV 8.5 ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.
'Ligde roller değişti' diyen Dilmen, Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Şimdiye kadar Fenerbahçe kaçıyor, Galatasaray kovalıyordu. Şimdi tam tersi. Geçen hafta Gaziantep'e son dakika golü, bu hafta Ümraniye'ye son dakika golü... Bunlar olmasa puan farkı 8 olacak bir de ikili averaj tabii." ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için de dikkat çeken sözler sarf etti.
"İlk yarı izlediğim en iyi deplasman oyunlarından biriydi. İkinci yarı ise tam tersi oldu. İkinci yarı hem topu tutamadı hem de savunmada açık verdi Fenerbahçe."
"Emre Mor oyuna girdikten sonra oyunu değişti Fenerbahçe'nin. Emre Mor oynayacaksa ilk 11'de oynamalı çünkü topu alır almaz çalıma gidiyor. Hocanın sezon başından bu yana yaptığı hatadan halen neden dönmediğini gerçekten anlamadım. Şu maçın ilk yarısında Arda Güler olsa skoru rahat şekilde alırdı Fenerbahçe."
"İkinci yarıda Fenerbahçe hiç kazanacak oyunu oynamadı. Ümraniyespor 'Ben Fenerbahçe'yi yeneceğim herhalde' dediği anda açık verdi ve Batshuayi attı golü."
"Puan kaybı olsaydı Jesus inanılmaz tartışılırdı. 2-1'lik skor ve puan farkının 5'te kalması gibi sonuçlar elde edilmese çok eleştiri alırdı. Puan farkını ikili averajdan ötürü ben 5 olarak görüyorum."
"İşler kötü giderken halen Arao ile oynamasını anlamıyorum hocanın. Zajc formayı almaya uğraşıyor, Jesus da vermemeye uğraşıyor. Zajc'ın çok kötü oynadığı hiçbir maç hatırlamıyorum. Zajc'ın savunması Crespo kadar olmasa da kötü değildir. Bir de topu aldığı zaman döner takımı da rahatlatır."