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  4. Ümraniyespor Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen'den Jesus'a olay sözler! "Forma vermek istemiyor"

Ümraniyespor Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen'den Jesus'a olay sözler! "Forma vermek istemiyor"

23.01.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Ligin 20. haftasında Fenerbahçe Ümraniyespor'u 2-1 mağlup ederken, mücadelenin son dakikalarında yaşanan olaylar adeta maça damgasını vurdu. Son saniyelerde beraberliği yakalayan Ümraniyespor'un golü geçersiz sayılırken, Sarı-Lacivertliler derin bir nefes aldı. Maçın son düdüğünün ardından Rıdvan Dilmen maça dair dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o sözler...

Miha Zajc

Miha Zajc

SLV Slovenya
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın yankıları devam ederken, TV 8.5 ekranlarında yorumculuk yapan Rıdvan Dilmen, karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.

'Ligde roller değişti' diyen Dilmen, Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Şimdiye kadar Fenerbahçe kaçıyor, Galatasaray kovalıyordu. Şimdi tam tersi. Geçen hafta Gaziantep'e son dakika golü, bu hafta Ümraniye'ye son dakika golü... Bunlar olmasa puan farkı 8 olacak bir de ikili averaj tabii." ifadelerini kullanırken, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus için de dikkat çeken sözler sarf etti.

İŞTE RIDVAN DİLMEN'İN O YORUMLARI

"İLK YARIYLA ALAKASI YOKTU" 

"İLK YARIYLA ALAKASI YOKTU" 

"İlk yarı izlediğim en iyi deplasman oyunlarından biriydi. İkinci yarı ise tam tersi oldu. İkinci yarı hem topu tutamadı hem de savunmada açık verdi Fenerbahçe."

"ARDA OLSA İLK YARI KOPARDI MAÇ"

"ARDA OLSA İLK YARI KOPARDI MAÇ"

"Emre Mor oyuna girdikten sonra oyunu değişti Fenerbahçe'nin. Emre Mor oynayacaksa ilk 11'de oynamalı çünkü topu alır almaz çalıma gidiyor. Hocanın sezon başından bu yana yaptığı hatadan halen neden dönmediğini gerçekten anlamadım. Şu maçın ilk yarısında Arda Güler olsa skoru rahat şekilde alırdı Fenerbahçe."

"ÜMRANİYE 'KAZANABİLİRİM' DEDİ" 

"ÜMRANİYE 'KAZANABİLİRİM' DEDİ" 

"İkinci yarıda Fenerbahçe hiç kazanacak oyunu oynamadı. Ümraniyespor 'Ben Fenerbahçe'yi yeneceğim herhalde' dediği anda açık verdi ve Batshuayi attı golü."

"PUAN KAYBI OLSA JESUS ÇOK TARTIŞILIRDI" 

"PUAN KAYBI OLSA JESUS ÇOK TARTIŞILIRDI" 

"Puan kaybı olsaydı Jesus inanılmaz tartışılırdı. 2-1'lik skor ve puan farkının 5'te kalması gibi sonuçlar elde edilmese çok eleştiri alırdı. Puan farkını ikili averajdan ötürü ben 5 olarak görüyorum."

"ZAJC'A FORMA VERMEK İSTEMİYOR" 

"ZAJC'A FORMA VERMEK İSTEMİYOR" 

"İşler kötü giderken halen Arao ile oynamasını anlamıyorum hocanın. Zajc formayı almaya uğraşıyor, Jesus da vermemeye uğraşıyor. Zajc'ın çok kötü oynadığı hiçbir maç hatırlamıyorum. Zajc'ın savunması Crespo kadar olmasa da kötü değildir. Bir de topu aldığı zaman döner takımı da rahatlatır."

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