Ümraniyespor Fenerbahçe maçının ardından Rıdvan Dilmen'den Jesus'a olay sözler! "Forma vermek istemiyor"

"ZAJC'A FORMA VERMEK İSTEMİYOR"

"İşler kötü giderken halen Arao ile oynamasını anlamıyorum hocanın. Zajc formayı almaya uğraşıyor, Jesus da vermemeye uğraşıyor. Zajc'ın çok kötü oynadığı hiçbir maç hatırlamıyorum. Zajc'ın savunması Crespo kadar olmasa da kötü değildir. Bir de topu aldığı zaman döner takımı da rahatlatır."