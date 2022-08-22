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Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için e devlet ile üniversite e kayıt ekranı!

22.08.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite kayıtları başladı. Üniversite kayıt tarihleri ve istenilen evraklar YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrası 2022-2023 eğitim öğretim döneminde eğitim görmeye hak kazanan vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki; Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? İşte 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için e devlet ile üniversite e kayıt ekranı...

Üniversite kayıt tarihleri ve gerekli belgeler, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından çok sayıda adayın internette araştırdığı konular arasında yer alıyor. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki Üniversite kayıtları nasıl yapılır? Üniversite kayıtları için gerekli belgeler nelerdir? 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için e devlet ile üniversite e kayıt ekranı ve detaylar haberimizde...

2022 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite kayıtları YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber gündeme geldi. Elektronik kayıtlar 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında, kayıtlar ise 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE BİTECEK?

ÜNİVERSİTE KAYITLARI HANGİ TARİHTE BİTECEK?
Üniversiteler için e kayıtlar 22 Ağustos Pazartesi günü başlayacak 24 Ağustos Çarşamba günü sona erecek. Kayıtlar 22 Ağustos'ta başlayacak 26 Ağustos'ta sona erecek.

ÜNİVESİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

ÜNİVESİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internet kaydı olarak bilinir. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur.
Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınıyor. YÖK’ün e-Devlet üzerinden sunduğu “turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit” adresi üzerinden üniversite e-kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI: https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit
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