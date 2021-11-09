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Ünlü futbolcuyla skandala imza atmışlardı! Seks işçisi Zahia Dehar, yeni mesleğiyle şaşırttı!

09.11.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönem adı ünlü futbolcu Franck Ribery ile seks skandalına karışan Zahia Dehar, hayatında yeni bir sayfa açtı. Dehar'ın yeni mesleği şaşırttı.

2009 yılında henüz reşit değilken ünlü futbolcu Franck Ribery ile para karşılığı cinsel ilişkiye giren Zahia Dehar, seks işçiliğini bıraktı. Dehar, şimdilerde iç çamaşırı tasarımcılığı yapıyor.

SEKS SKANDALI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

1992 yılında Cezayir'de doğan Zahia Dehar, bir dönem adının karıştığı seks skandalı nedeniyle, tüm dünyanın tanıdığı bir isim haline gelmişti.
Dehar, 17 yaşındayken Fransız futbolcu Franck Ribery ile para karşılığı birlikte oldu.
Ribery'nin, Dehar'a cinsel ilişkiye girmek için bin 500 euro verdiği ortaya çıkmış, bu olay magazin ve spor basınında, bomba etkisi yaratmıştı.
Ünlü futbolcu, henüz reşit olmayan seks işçisi Zahia Dehar ile birlikte olduğu için ''Yanlış yollara saptım, kendimi kaybettim. Hatalıyım. Beni sevenleri yaraladım. Yaptıklarım için herkesten özür dilerim'' demişti.
Fransız polisinin yakından ilgilendiği bu olayda, Dehar'ın, daha önce Cezayir asıllı futbolcu Karim Benzema ile de birlikte olduğunu ortaya çıkmıştı.
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