Ünlü isimlerden şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Yıllar geçtikçe pek çok ünlü, röportajlar sırasında ilk kez cinsel ilişki yaşadıkları yaşları açıkladı. Angelina Jolie, George Clooney, Johnny Depp, Kim Kardashian, Adriana Lima gibi dünyaca ünlü yıldız isimler, bekaret itiraflarını çok samimi bir şekilde yaptı.

Bazı ünlüler, ilk partnerlerinin adını bile açıkladı. Bu listedeki ünlülerin çoğu ilk kez gençlik yıllarında cinsel ilişkiye girip bekaretini kaybetmiş olsa da aralarında düğün günlerini bekleyenler de var.