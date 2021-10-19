Ünlü isimlerden şaşırtan bekaret itirafı! İlk kez...

Yıllar geçtikçe pek çok ünlü, röportajlar sırasında ilk kez cinsel ilişki yaşadıkları yaşları açıkladı. Angelina Jolie, George Clooney, Johnny Depp, Kim Kardashian, Adriana Lima gibi dünyaca ünlü yıldız isimler, bekaret itiraflarını çok samimi bir şekilde yaptı.
Bazı ünlüler, ilk partnerlerinin adını bile açıkladı. Bu listedeki ünlülerin çoğu ilk kez gençlik yıllarında cinsel ilişkiye girip bekaretini kaybetmiş olsa da aralarında düğün günlerini bekleyenler de var.
ÜNLÜ İSİMLER BEKARETLERİNİ KAÇ YAŞINDA KAYBETTİKLERİNİ AÇIKLADI
ADRIANA LIMA
Adriana bekaretini kaybetmek için evliliğe kadar bekledi. Eski kocası Marko Jaric ile evlendiğinde 27 yaşındaydı.
ANGELINA JOLIE
OK Magazine'e verdiği bir röportajda güzel oyuncu, 14 yaşında bekaretini kaybettiğini itiraf etmişti.
ANSEL ELGORT
Ansel Elgort, Elle'ye verdiği röportajda 14 yaşında bekaretini kaybettiğini açıklamıştı. "Ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yoktu ve kız da bilmiyordu” dedi.
BROOKE SHIELDS
22 yaşında bekaretini kaybettiğini söyleyen eski manken Brooke Shields, bu durumdan çok pişman olduğunu ve "şimdiki aklım olsa daha erken yaşta bunu yapardım" dedi.
GEORGE CLOONEY
George Clooney, GQ'ye verdiği röportajda bekaretini 16 yaşında kaybettiğini ve "genç, çok genç, çok genç" olduğunu söyledi.
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