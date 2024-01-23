Ünlü oyuncu Bergüzar Korel bornozuyla yeni evinden paylaştı! "Banyoda uzun zaman geçirip..."

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi. Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel, eşi ve üç çocuğuyla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmıştı.

