Ünlü oyuncu Bergüzar Korel bornozuyla yeni evinden paylaştı! "Banyoda uzun zaman geçirip..."

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi. Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel, eşi ve üç çocuğuyla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmıştı.
Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisiyle ekrana dönmek için gün sayıyor. Son dönemde kilo veren ve saçlarını boyatan ünlü isim değişimiyle sık sık gündem oluyor.
8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.
Ünlü oyuncu yeni imajıyla Esra Erol'a benzetilmişti. Korel’in bu pozuna yorum yapanlardan biri de Esra Erol olmuştu. Erol, "Hoş gelmiş" ve "İşte beklenen post" yorumunu yarak Korel’in yeni imajını beğendiğini dile getirmişti.
2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi.
Londra'daki hayatından paylaşımlar yapmaya devam eden Bergüzar Korel, yeni evinden kareler yayınladı. Korel, bornozuyla paylaştığı karelere şunları yazdı: