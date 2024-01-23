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  4. Ünlü oyuncu Bergüzar Korel bornozuyla yeni evinden paylaştı! "Banyoda uzun zaman geçirip..."

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel bornozuyla yeni evinden paylaştı! "Banyoda uzun zaman geçirip..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.01.2024 09:52 | Son Güncelleme:
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Son dönemde değişimiyle sık sık gündem olan Bergüzar Korel sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Korel, eşi ve çocuklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmıştı. İngiltere’deki ilk evinden başka bir konuta taşınan Bergüzar Korel yeni evinden bornozuyla paylaşım yaptı.

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi. Kendisi gibi oyuncu Halit Ergenç'le evli olan Bergüzar Korel, eşi ve üç çocuğuyla birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınmıştı.

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BORNOZUYLA EVİNDEN PAYLAŞTI

Londra ve İstanbul arasında mekik dokuyan, 3 çocuk annesi Bergüzar Korel 'Düğüm' dizisiyle ekrana dönmek için gün sayıyor. Son dönemde kilo veren ve saçlarını boyatan ünlü isim değişimiyle sık sık gündem oluyor.

8 ay gibi kısa bir sürede 20 kilo vererek iğne ipliğe dönen Korel aynı zamanda göğüs küçültme ameliyatı da geçirdi.

Ünlü oyuncu yeni imajıyla Esra Erol'a benzetilmişti. Korel’in bu pozuna yorum yapanlardan biri de Esra Erol olmuştu. Erol, "Hoş gelmiş" ve "İşte beklenen post" yorumunu yarak Korel’in yeni imajını beğendiğini dile getirmişti.

2009 yılında nikah masasına oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in bu evliliğinden Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu dünyaya geldi.

Londra'daki hayatından paylaşımlar yapmaya devam eden Bergüzar Korel, yeni evinden kareler yayınladı. Korel, bornozuyla paylaştığı karelere şunları yazdı:

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Anahtar Kelimeler:
Bergüzar Korel
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