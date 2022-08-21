Ünlü oyuncudan şaşkına çeviren nasihat! 'Şimdi kendi çıplak fotoğraflarını çek!'

Kanada'nın en ünlü dizi oyuncularından olan 41 yaşındaki Sarah Jayne, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Ayna karşısında iç çamaşırlı çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, takipçilerine verdiği nasihatlerle gündem oldu.

ŞAŞKINA ÇEVİREN NASİHAT

40 yaşındaki eski Hollyoaks oyuncusu, takipçilerine bazı tavsiyeler yazarken, oldukça müstehcen görünüyordu.



Yatak odasında poz veren Sarah, paylaşımına; "O halde size bir tavsiyede bulunmama izin verin. Şimdi binlerce çıplak fotoğrafını çek. Şu anda 'Ah, çok ürkütücüyüm' veya 'Kimse bu küçük memeleri görmek istemiyor' diye düşünebilirsiniz. Ama inanın bana, bir gün o fotoğraflara çok daha nazik gözlerle bakıp, "Sevgili Tanrım, çok güzel bir şeydim!" diyeceksiniz." notunu düştü.



"ARABADA SEVİŞİRKEN BASILDIK" Sarah geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, ergenliğinden bu yana kendini teşhir etmeyi sevdiğini, cinsel ilişkide her zaman heyecan aradığını bu nedenle eski erkek arkadaşı ile arabada cinsel ilişkiye girerken basıldıklarını söyledi.



Sarah, ciddi ilişki yaşadığı erkek arkadaşı ile ilişkiye girmek için ailesinin evinde yer olmadığını bu nedenle erkek arkadaşı ile arabaya atlayıp ıssız bir yere gittiklerini söyledi.

