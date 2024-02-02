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  4. Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan 'Dilber' paylaşımı! "Benimkiler..."

Ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan 'Dilber' paylaşımı! "Benimkiler..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 17:37 | Son Güncelleme:
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"İnci Taneleri" dizisi dün akşam 2. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izleyen Demet Akalın o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Paylaşıma "Benimkiler başlıyor" notunu düştü.

İnci Taneleri dizisi, dün akşam yeni bölümüyle resmen rekor kırdı. Dizinin Dilber'i yeni dansıyla ekranları yıktı geçti. Diziyi izleyenlerden biri de ünlü şarkıcı Demet Akalın oldu.

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DİLBER PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Uzun bir aranın ardından televizyon ekranlarına geri dönen usta oyuncu Yılmaz Erdoğan, kendi senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı "İnci Taneleri" dizisiyle izleyicilerle buluştu.

Dizinin en dikkat çeken unsurlarından biri ise Dilber karakterinin hayatı ve dansı oldu. Dizide Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı çok uzun bir süre konuşuldu.

Tanıtımlarının başladığı günden itibaren magazin gündeminin değişmeyen konuları arasında yer alan Dilber, dün akşam ekranlara damga vurdu.

İlk bölümde, Hazar Ergüçlü'nün Dilber karakteri pavyon dansıyla gündeme otururken, izleyicileri yeni bir performansla şaşırtmayı başardı.

Ünlü oyuncunun canlandırdığı Dilber karakteri, bu kez "Ben Yola Gelmem" şarkısıyla sahnede yer aldı.

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