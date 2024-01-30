Ünlü şarkıcı İrem Derici en büyük hayalini anlattı, herkes şaşırdı: 'Millet ev ve yalı hayali kurar, biz..."

Şarkıcı,“İki sene önce ‘Alev Alev’ şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim. Ankara ve İzmir’e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini… Yılmaz Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü’nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum” dedi.