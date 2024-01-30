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Ünlü şarkıcı İrem Derici en büyük hayalini anlattı, herkes şaşırdı: 'Millet ev ve yalı hayali kurar, biz..."

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
30.01.2024 16:51 | Son Güncelleme:
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İrem Derici, Bayrampaşa düzenlenen bir festivalde sahne aldı. Şarkıcı, 9 Şubat’ta çıkacak ‘Delil’ parçasını ilk kez seslendirdi. İnci Taneleri dizisiyle ilgili konuşan Derici, dizide konuk oyuncu olarak yer almak istediğini duyurdu. Derici, "Millet ev ve yalı hayali kurar, biz pavyon açmak" dedi.

İnci Taneleri dizisinde yer alan pavyon dansı çok uzun bir süre konuşuldu. Birçok ünlü isimden diziyle ilgili yorum gelirken yorum yapanlardan biri de İrem Derici oldu.

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EN BÜYÜK HAYALİNİ AÇIKLADI

Açıklamaları, sahne şovları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici aşk hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor.

Şarkıcı İrem Derici, Bayrampaşa Ora Arena’da düzenlenen festivalde sahne aldı. Şarkıcı, festivalde 9 Şubat’ta çıkacak ‘Delil’ parçasını ilk kez seslendirdi.

Şarkıcı, 'İnci Taneleri’ dizisinde yer alan pavyon dansının gündem olmasıyla ilgili konuştu. Oyuncu dizinin konuk oyuncusu olmak istediğini belirtti.

Şarkıcı,“İki sene önce ‘Alev Alev’ şarkısına pavyonda klip çektim diye yerden yere vuruldum. Şimdi herkes pavyoncu oldu. Zam geldi o açıdan mutlu değilim. Ankara ve İzmir’e gidince pavyona gidiyorum. Seviyorum pavyon eğlencesini… Yılmaz Erdoğan’a çok teşekkür ediyorum. Hazar Ergüçlü’nün dansı muhteşem. Acayip bir kadın. Sakin durduğuna bakmayın o da delidir. İlk bölümü yemek eşliğinde izledim. Konuk oyuncu olarak yer almak istiyorum” dedi.

‘Gemileri Yakarım’ eserinin popüler olmasına değinen Derici, “Herkes söyleyince repertuvarıma almak istemedim” ifadelerini kullandı.

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