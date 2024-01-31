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  4. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Maldivler pozu sosyal medyayı salladı! Pembe bikinisi dikkat çekti

Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Maldivler pozu sosyal medyayı salladı! Pembe bikinisi dikkat çekti

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
31.01.2024 16:56 | Son Güncelleme:
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Güçlü sesiyle çok konuşulan ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Maldivler pozları gündem oldu. Şarkıcı pembe bikinisiyle poz verdi. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçtiğimiz Ekim ayında nikah masasına oturmuştu.

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MALDİV POZLARI GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, güçlü sesi ve şarkılarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Şarkıcının her paylaşımı çok konuşuluyor.

Oyuncunun son paylaşımı da çok konuşuldu. Melek Mosso, Maldivler'de çektiği pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Pembe bikini giyen şarkıcının pozlarına beğeni ve yorum yağdı. "Gittiği her yere ışığını götüren, her yeri güzelleştiren Mosso", "Çok güzelsin", "Maldivleri güzelleştiren tek varlık" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, iki yıl beraberlik yaşadığı basketbolcu, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile geçen yıl dünyaevine girmişti.

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Melek Mosso ele serkan sağdıç
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