Ünlü şarkıcı Nez annesinin fotoğrafını paylaştı! Herkes o sandı

Bir dönemin ünlü şarkıcılarından Nez, sosyal medyada annesinin fotoğrafını paylaştı. 43 yaşındaki şarkıcının annesini görenler, benzerliklerine hayret etti. Asıl adı Neziye olan şarkıcı, annesi Hülya Yazıcı'nın fotoğrafını şu sözler ile yayınladı:

"Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum canım annem"

İşte şarkıcı Nez'in annesi Hülya Yazıcı!