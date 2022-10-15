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  4. Ünlü şarkıcı Nez annesinin fotoğrafını paylaştı! Herkes o sandı

Ünlü şarkıcı Nez annesinin fotoğrafını paylaştı! Herkes o sandı

15.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Nez, sosyal medyada annesi ile ilgili bir fotoğrafını paylaştı. Nez'in annesini görenler benzerlik noktasında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Bir dönemin ünlü şarkıcılarından Nez, sosyal medyada annesinin fotoğrafını paylaştı. 43 yaşındaki şarkıcının annesini görenler, benzerliklerine hayret etti. Asıl adı Neziye olan şarkıcı, annesi Hülya Yazıcı'nın fotoğrafını şu sözler ile yayınladı:

"Senin kızın olmaktan gurur duyuyorum canım annem"

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İşte şarkıcı Nez'in annesi Hülya Yazıcı!

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

Ebru Polat ve annesi...
Nazlı Çelik, annesi Semra Çelik ile bu karesini Instagram hesabından "Annem" notuyla paylaştı.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci annesiyle birlikte yer aldığı fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
Ciğerci, yayınladığı kareye "moralim çok bozuk çünkü benden küçük duran bir annem var" notunu düştü.

Ciğerci'nin paylaşımına yorum yağdı.
Şarkıcı Hakan Peker, Instagram hesabından annesiyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını "Canım annem gelmiş" notuyla paylaştı.
Merve Boluğur ve annesi
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