Ünlü şef Gordon Ramsay'in 21 yaşındaki kızı Holly paylaşımlarıyla babasını gölgede bıraktı

Gordon Ramsay'in kızı Holly, Maldivler'de gün batımında kumsala uzanıp bikinisiyle poz verdi.
BABASINI GÖLGEDE BIRKTI
Gordon'un en büyük oğlu Jack'in ikizi olan 21 yaşındaki Holly, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.
Holly, turuncu desenli bikinisiyle çekildiği fotoğrafta doğallığı ile dikkat çekti.
Kombinini siyah bir günşe gözlüğü ile tamamlayan Holly, sarışın saçlarını ortadan ayırdı.
Holly, gönderisinin altına "Sahilde uyandım" notunu düştü.
VICTORIA BECKHAM BEĞENDİ
Holly'nin seksi paylaşımını ünlü iş insanı, moda tasarımcısı, model ve şarkıcı Victoria Beckham da beğendi.
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