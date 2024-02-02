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Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz şaşırttı! Elinde tespihle racon kesti: "Burası bizim semtimiz"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 17:04 | Son Güncelleme:
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Yaptığı paylaşımlarla dönem dönem ortalığı karıştıran fenomen Kerimcan Durmaz Kadıköy Moda'da racon kesti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı. Fenomenin paylaşımı izleyenleri güldürdü.

Kerimcan Durmaz'ın uçakta paylaştığı cinsel organ fotoğrafı uzun süre gündem olmuştu. Kerimcan Durmaz kısa süre sonra videoyu sosyal medya hesabından kaldırmış ve yanlışlıkla olduğunu söylemişti ancak tepkilerden kaçamamıştı.


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"BURASI BİZİM SEMTİMİZ"

İnternet üzerinden yaptığı paylaşımlarla fenomen olan Kerimcan Durmaz, son zamanlarda sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanıyor.

Bir dönemin popüler fenomenlerinden biri olan Kerimcan Durmaz, sürekli göz önünde olmaya uzun bir ara vermişti.

Fenomen, yakın dostu Samet Liçina'yla çektiği YouTube videolarıyla kısa bir süre içinde gündem olmayı başardı.

Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından son paylaştığı son videoda Kadıköy'de racon kesti. 

Kerimcan’ın elindeki tespih ve tavırları takipçilerini şaşırttı. Durmaz, Kurtlar Vadisi’nin jenerik melodisiyle, ‘Şimdi bak bilader, bizim semtimiz Moda, o yüzden ayağınızı denk alacaksınız. Burada yürümenize oturmanıza kalkmanıza hepiniz dikkat edeceksiniz’ diyerek izleyenleri güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz uçak moda
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