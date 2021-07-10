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  4. Ünlü sunucu Aslı Turanlı yeni aşka yelken açtı

Ünlü sunucu Aslı Turanlı yeni aşka yelken açtı

10.07.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu Aslı Turanlı, önceki gün yeni sevgilisi Besim Çırak’la görüntülendi. Çeşme’de tatil yapan ikili denizde sarmaş dolaş objektiflere yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Aslı Turanlı, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Besim Çırak ile birlikte denizde sarmaş dolaş öpüşürken görüntülendi. Magazin Burada'nın haberine göre; Keyfi bir hayli yerinde olan, yüzünde gülücük eksik olamayan genç oyuncu, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

ASLI TURANLI SEVGİLİSİYLE SARMAŞ DOLAŞ

Düzgün fiziği ile dikkatleri üzerine çeken Aslı Turanlı, deniz keyfi sonrası Los Angeles'dan gelen sevgilisiyle localarına giderek vakit geçirdi.
Aslı Turanlı, geçtiğimiz günlerde 101 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmişti.
Yüzündeki değişimle herkesi şaşkına çeviren 28 yaşındaki oyuncunun estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti.
Adeta bambaşka biri olan Turanlı’nın; dudaklarını şişirttiği, çenesine dolgu yaptırdığı ve yuvarlak olan yüz hattını incelttiği görülmüştü.
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Anahtar Kelimeler:
Aslı Turanlı
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