Ünlü sunucu Aslı Turanlı yeni aşka yelken açtı

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Aslı Turanlı, geçtiğimiz gün yeni sevgilisi Besim Çırak ile birlikte denizde sarmaş dolaş öpüşürken görüntülendi. Magazin Burada'nın haberine göre; Keyfi bir hayli yerinde olan, yüzünde gülücük eksik olamayan genç oyuncu, deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.