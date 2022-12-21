Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan şaşırtan şike iddiası! "Paranın olduğu yerde..."

Yaptığı sivri yorumlarla bilinen Erman Toroğlu, Haber Global ekranlarında katıldığı bir programda oldukça dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Toroğlu Türk futbolunun gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken, bazı sözleri oldukça dikkat çekti.
"Fatih Terim belgeseliyle ilgili benden yorum alınmadı. Fatih Terim'in Galatasaray başkanı olması zor. Keşke olsa ama zor. Türkiye'de bakın futbol oynamış, futbolun içinden gelen kulüp başkanı var mı? Fatih Terim'den federasyon başkanı olması, olayı kurtarmaz. Milli Eğitim, Spor Bakanlığı ve Futbol Federasyonu üçgenini kurmazsanız hiçbir şey yakalayamazsınız."
"Hem ağlıyorlar, hem bağırıyorlar, hep borç yapıyorlar ama sürekli transfer de yapıyorlar. Her sene şampiyon olacağım diye bir şey yok, diyeceksin ki "Kardeşim, ben 4 sene kulübümü toparlayacağım..."
"Bazen ümidimi kaybediyorum, konuşabildiğim kadar konuşuyorum ama pek anlatamıyorum herhalde derdimi. Zaten 6 yerden kovuldum. İnandığımı, bildiğimi söylüyorum."
"Fatih Terim'in çok iyi yönleri var, çok hatalı yönleri de var. Kalkıp Bodrum'dan adam dövmeye gidiyorsun, yapma, sen Milli Takım teknik direktörüsün. Zararını kim görür? Fatih görür. Arkadaşlarıyla bağlantıyı kaybetti son yıllarda. Biat edenlerle çalıştı. Eleştiriye de açıktır bu arada."
"Çok iyi futbolcularımız var ama aşağıda öyle bir menajer sistemi var ki... O menajerler de bir yere bağlı. O menajerle çalışırsan teknik direktör seni oynatabilir, çalışmazsan oynatmayabilir. Hakemlerin yüzde 85'i torpilli."