Ünlü yorumcu Erman Toroğlu'ndan şaşırtan şike iddiası! "Paranın olduğu yerde..."

"HAKEMLERİN YÜZDE 85'İ TORPİLLİ"

"Çok iyi futbolcularımız var ama aşağıda öyle bir menajer sistemi var ki... O menajerler de bir yere bağlı. O menajerle çalışırsan teknik direktör seni oynatabilir, çalışmazsan oynatmayabilir. Hakemlerin yüzde 85'i torpilli."