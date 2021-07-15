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Ünlüler 15 Temmuz paylaşımlarıyla dikkat çekti

15.07.2021 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam beş yıl geçti. 251 kişinin şehit düştüğü, 2 bin 196 vatandaşımızın da yaralandığı 'en uzun gece'nin yıl dönümünde ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 2 bin 196 kişinin de yaralandığı darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay, Emniyet gibi pek çok stratejik bina vurulmuş; TRT, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi birçok önemli yerler işgal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halk meydanlara çıkmış, hain darbe girişimi ödenen bedellerle geri püskürtülmüş ve demokrasinin zaferi yeniden ilan edilmişti.

15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminde Türkiye, şehitlerini unutmadı.

Ünlüler de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınadılar.

İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...

"VATAN SİZE MİNNETTAR"

MUSTAFA CECELİ

MUSTAFA CECELİ
"Demokrasiye ve özgürlüğe vurulmak istenen zincirin, halk tarafından kırıldığı gün 15 Temmuz.. kendilerine doğrulan silahlara; ellerinde Türk bayraklarıyla, canları pahasına siper olan şehitler ve gaziler.. vatan size minnettar.."

BÜLENT SERTTAŞ

BÜLENT SERTTAŞ
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü."

HAKAN URAL

HAKAN URAL
"15 Temmuz Demokrası ve Milli Birlik Günü."

DENİZ SEKİ

DENİZ SEKİ
"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehit olan tüm vatandaşlarımızı saygıyla anıyorum."

ACUN ILICALI

ACUN ILICALI
"Vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkan tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Sizi hiçbir zaman unutmayacağız."
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Acun Ilıcalı Mustafa Ceceli
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