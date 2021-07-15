Ünlüler 15 Temmuz paylaşımlarıyla dikkat çekti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 251 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği 2 bin 196 kişinin de yaralandığı darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Genelkurmay, Emniyet gibi pek çok stratejik bina vurulmuş; TRT, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi birçok önemli yerler işgal edilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halk meydanlara çıkmış, hain darbe girişimi ödenen bedellerle geri püskürtülmüş ve demokrasinin zaferi yeniden ilan edilmişti.

15 Temmuz 2016'da ülkemizde yaşanan hain darbe girişiminde Türkiye, şehitlerini unutmadı.

Ünlüler de sosyal medya hesaplarından mesajlar yayınlayarak darbe girişimini bir kez daha kınadılar.

İşte ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları...