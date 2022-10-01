Ünlüler geçidi... Altın Portakal 2 yıl aranın ardından kortejle başladı! Aracı bakın kim kullandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu sene 59'uncusu düzenleniyor. Pandemi sebebiyle 2 yıldır kortej düzenlenememişti. Bu sene festival, geleneksel kortej ile Cam Piramit önünden başladı. Kortejde yer alan ünlü sanatçılara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşte detaylar...

ÜNLÜ İSİMLER KORTEJDE

Korteje bu akşam düzenlenecek törende 'Onur Ödülü' alacak Perihan Savaş ve Erkan Can’ın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Reis Çelik, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Biket İlhan, Elif İnci, Ayşe Erbulak Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu ve Meltem Pamir Tan’ın aralarında olduğu pek çok sanatçı ve yönetmen katıldı.