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  4. Ünlüler geçidi... Altın Portakal 2 yıl aranın ardından kortejle başladı! Aracı bakın kim kullandı

Ünlüler geçidi... Altın Portakal 2 yıl aranın ardından kortejle başladı! Aracı bakın kim kullandı

01.10.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu sene 59’uncusu düzenleniyor. Festival, sanatçı ve oyuncuların halkla buluştuğu geleneksel kortej ile başladı. Pandemi sebebiyle 2 yıldır gerçekleştirilemeyen ve bu sene tekrar düzenlenen korteje yoğun ilgi oldu. Kortejde Perihan Savaş, Erkan Can, Mustafa Alabora, Hatice Aslan, Nurgül Yeşilçay ve Salih Güney gibi ünlü isimler de yer aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu sene 59'uncusu düzenleniyor. Pandemi sebebiyle 2 yıldır kortej düzenlenememişti. Bu sene festival, geleneksel kortej ile Cam Piramit önünden başladı. Kortejde yer alan ünlü sanatçılara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İşte detaylar...

GELENEKSEL KORTEJ ANTALYALILARI SOKAĞA DÖKTÜ

Kortej için alana gelen sanatçılara, Antalyalılar yoğun ilgi gösterdi. Araçların bulunduğu alana güçlükle ulaşan sanatçıların boynuna çiçekler asıldı.
Klasik araçlara binen sanatçı ve oyunculara yol boyunca korteji bekleyenler, sevgi gösterisinde bulundu.
Kortejin başındaki araca Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile birlikte Perihan Savaş, Erkan Can ve Mustafa Alabora bindi.
Aracı ise Erkan Can kullandı. Yol boyunca bekleyenlere, sanatçılar tarafından çiçekler verildi.

ÜNLÜ İSİMLER KORTEJDE

ÜNLÜ İSİMLER KORTEJDE
Korteje bu akşam düzenlenecek törende 'Onur Ödülü' alacak Perihan Savaş ve Erkan Can’ın yanı sıra Nurgül Yeşilçay, Abdurrahman Keskiner, Ayşenil Şamlıoğlu, Gülsen Tuncer, Engin Ayça, Hatice Aslan, Melike Demirağ, Nilüfer Aydan, Mustafa Alabora, Salih Güney, Salih Kalyon, Selma Güneri, Yusuf Sezgin, Reis Çelik, Sitare Akbaş, Ayçin İnci, Biket İlhan, Elif İnci, Ayşe Erbulak Özgürdal, Şebnem Burcuoğlu ve Meltem Pamir Tan’ın aralarında olduğu pek çok sanatçı ve yönetmen katıldı.
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