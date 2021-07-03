Uraz Kaygılaroğlu Melis İşiten boşanmasının ardında aldatma mı vardı? Yıllar sonra gelen yanıt

"Uraz Kaygılaroğlu Melis İşiten boşanmasının ardında aldatma mı vardı?" sorusunun yanıtı Kaygılaroğlu ve İşiten ikilisi takip edenler tarafından merak konusuydu. Melis İşiten konuya ilişkin açıklama yaptı. İşiten'den yıllar sonra gelen yanıt kafalardaki soru işaretlerini sildi. İşte ayrıntılar...

Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten'i aldattı mı?

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, Melis İşiten ile 2014 yılında dünya evine girmişti.

İşiten ve Kaygılaroğlu ikilisinin bu evlilikten Ada Kaygılaroğlu adında bir kız çocuğu olmuştu.

Ancak Kayılaroğlu ile İşiten, 2019 senesinde boşanma kararı aldı.

İkilinin boşanma kararı almasında "aldatma" gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı kafalarda soru işaretine neden olmuştu. Melis İşiten'in, ayrılıktan yıllar sonra yaptığı açıklamaları soru işaretlerini sildi.