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Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

27.06.2022 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinde, 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Vali Turan Ergün, Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Uşak Üniversitesinin fiziksel anlamda tüm altyapısını tamamlandığını, 25 bini geçen öğrenci ve 1000'e yakın akademik personel sayısına ulaştığını söyledi.

Uşak'ın yurt açısından Türkiye'nin en iyi illerinden biri olduğunu aktaran Ergün, öğrencilerin barınma sorununun olmadığını ifade etti.

Uşak Üniversitesinin öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırladığını dile getiren Ergün, şöyle konuştu:

"Üniversiteler sadece birer öğretim kurumu değildir. Üniversiteler aynı zamanda bir araştırma merkezidir. Hayata ve mesleğe hazırlanma merkezidir. Üniversitelerin öğrencisiyle, öğrencilerin üniversiteyle ilişkisi iki yönlü bir başarı getirir. Üniversitelerin başarısı öğrencinin geleceğini kolaylaştırır. Uşak Üniversitesinin kısa sürede geldiği bu noktada öğrencilerinin büyük bir payı olduğunu düşünüyorum. Burada sizi hayata hazırlayacak bilgilerle donandınız. Bundan sonra kendinizi geliştirmek size düşüyor."

Mezun olan öğrencilere ailelerini, devletini ve milletini sevmeleri konusunda çağrıda bulunan Ergün, onlardan ayrıca tarihe de sahip çıkmalarını istedi.

Uşak Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana ciddi gelişim kaydettiğini dile getiren AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay da üniversitelerin ülkenin gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmekle sorumlu olduğunu belirtti.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise bu yıl üniversiteden 6 bin öğrenciyi mezun etmenin mutluluğu ve gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Mezun olan her öğrencinin heybesini ilim ve irfanla doldurduğuna inandığını dile getiren Savaş, "En büyük dileğim sizlerin öğrenmeye açık, araştıran, sorgulayan, bu toprakların, bu memleketin insanının sorunlarına karşı duyarlı, sorun çözme yeteneği gelişmiş, demokrasiye, insan haklarına saygılı, etik değerlere bağlı, erdemli ve sağduyulu kişiler olarak vatanımıza, milletimize ve tüm insanlığa hizmet etmenizdir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere "başarı belgesi" verildi.

Törenin sonunda öğrenciler kep attı.

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

Uşak Üniversitesinden 6 bin öğrenci mezun oldu

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