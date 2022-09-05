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Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

05.09.2022 02:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin son gününde şarkıcı Demet Akalın müzikseverlerle buluştu.

Uşak Belediyesi tarafından Atapark'ta organize edilen programda sahne alan Demet Akalın, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Konserin ardından Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Ceylaner, Demet Akalın'a çeşitli hediyeler verdi.

Akalın, "Zaferler ancak böyle kutlanır. Gerçekten bizim için, Türkiye'miz için çok önemli ve çok güzel bir sene. Buraya gelirken yol şehitlerin kanlarıyla sulanmış. Oradan Atatürk emirler vermiş. Yani o kadar güzel bir yoldan geldik ki duygulanmamak mümkün değildi. Çok teşekkür ederim, çok büyük bir coşkuyla karşıladınız." dedi.

Etkinlik, havai fişek gösterisiyle sona erdi.

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde şarkıcı Demet Akalın konser verdi

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Uşak Demet Akalın konser 100 yıl

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