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Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

31.07.2022 02:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Ankara istikametine giden Ö.Y. (28) yönetimindeki 64 LH 450 plakalı otomobil, Belediye Camisi yakınlarında kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpma sonucu otomobilde sıkışan F.N.E. (30), kaza yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Ö.Y. ile ağır yaralanan F.N.E, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Uşak’ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası aydınlatma direği kaza

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